Bijna 70.000 positieve tests, aantal patiënten in ziekenhuizen stabiel

Sinds carnaval en de nieuwe versoepelingen van de coronaregels komen er meer coronabesmettingen bij. Het weekgemiddelde stijgt al sinds 28 februari. Vrijdag stijgt het gemiddelde voor het eerst sinds carnavalsmaandag licht.

Het RIVM kreeg meldingen binnen over zeventien mensen die zijn overleden aan hun coronabesmetting. Dat de overlijdens nu zijn gemeld, wil niet zeggen dat de overledenen in de afgelopen dag zijn gestorven.

Ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is van donderdag op vrijdag met vijf nauwelijks gestegen. Er liggen nu 1663 patiënten in het ziekenhuis die besmet zijn met het coronavirus. Maar voor de zesde dag op rij is het aantal opgenomen coronapatiënten dus nog wel omhooggegaan, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensive cares liggen 160 patiënten met Covid-19, evenveel als donderdag. Op de verpleegafdelingen bezetten 1503 coronapatiënten een bed, 5 meer dan een etmaal geleden. Op de ic’s zijn tussen donderdag en vrijdag 21 nieuwe patiënten met het coronavirus opgenomen, op de verpleegafdelingen 234.

Van de opgenomen patiënten die positief zijn getest op het coronavirus is een deel om een andere reden opgenomen in het ziekenhuis. Na het doen van een coronatest bleek dat ze positief zijn. Het LCPS maakt geen onderscheid in de dagelijkse ziekenhuiscijfers tussen patiënten die mét of dóór corona zijn opgenomen.

Alle coronamaatregelen afschaffen

Het kabinet wil per 23 maart alle coronamaatregelen afschaffen. Dit betekent dat er in het openbaar vervoer geen mondkapjes meer verplicht zijn. In het vliegtuig moet het mondkapje nog wel op, omdat het hier om Europese regels gaat. Het testen voor toegang bij grote evenementen wordt eveneens geschrapt. Het advies om deels thuis te werken, zou naar verluidt zelfs dinsdag al worden ingetrokken. De basisregels, zoals handen wassen, blijven nog wel gelden.

De beroepsorganisatie voor verzorgenden en verpleegkundigen NU’91 kan zich op dit moment niet echt druk maken over het loslaten van de laatste coronamaatregelen die nog worden gehandhaafd. Er is sprake van dat het kabinet medio volgende week tot dat loslaten zal besluiten. ,,Daar is geen onrust over”, aldus een woordvoerder.

Er lijkt zelfs opluchting te zijn onder het verplegersgilde, blijkt uit zijn woorden, nu het ergste leed geleden lijkt. Er zijn dan wel veel besmettingen, maar die veroorzaken geen stormloop meer op de ziekenhuizen. Het enige waardoor er nog wel druk wordt ervaren, is dat verplegers en verzorgers zelf thuis moeten blijven in verband met corona.

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) laat weten dat de vereniging in elk geval aan de huisartsen adviseert om coronaregels te handhaven. Het gaat dan onder meer om het gebruik van mondkapjes en over het houden van afstand. ,,We zien nog wel veel druk op de zorg. Ook in de huisartsenpraktijken is er veel uitval”, zegt een woordvoerder.