Bijna elf jaar cel voor webcamafperser Aydin C., en nu naar de zaak Amanda Todd

Webcampafperser Aydin C. (40) heeft in hoger beroep van het gerechtshof Amsterdam opnieuw 10 jaar en 8 maanden cel gekregen. De afperser werd internationaal berucht vanwege de dood van een van zijn slachtoffers, de Canadese tiener Amanda Todd. Daarvoor zal hij in Canada nóg een keer voor de rechter staan.

C. - die niet bij de uitspraak aanwezig was - heeft zich schuldig gemaakt aan digitale stalking, afpersing en oplichting van 34 jonge meisjes en vijf homoseksuele mannen. Hij is daarnaast beschuldigd van productie, bezit en verspreiding van kinderporno, identiteitsfraude, computervredebreuk en drugsbezit.



C. slaagde erin zijn slachtoffers op geraffineerde wijze te manipuleren en in zijn macht te krijgen. C. zocht via chatsites contact met potentiële slachtoffers, deed zich voor als een tiener, wist ze uit de kleren te praten voor de webcam en keerde later terug als keiharde afperser die dreigde de opgenomen naaktbeelden te verspreiden.

Volledig scherm Voor haar zelfmoord maakte Amanda Todd een indrukwekkende video, waarin ze uitlegt hoe erg ze onder druk was gezet. © AFP Dat had verwoestende uitwerking op veel van zijn jonge slachtoffers die jarenlang gebukt ging onder het idee dat hun naaktfoto's en video's overal te zien zouden zijn. C. werd vooral berucht vanwege de Canadese tiener Amanda Todd, die hij zo manipuleerde en digitaal achtervolgde dat ze in 2012 zelfmoord pleegde. Voor die zaak zal C. in Canada berecht worden.





Nu hij in hoger beroep is veroordeeld, kan C. naar Canada overgebracht worden om daar apart terecht te staan voor de dood van Amanda Todd. Ondanks een waslijst aan bewijs heeft C. altijd beweerd in alle zaken onschuldig te zijn (en dat iemand anders zijn computer gebruikte). Hij weigerde tijdens de rechtszaak veel vragen te beantwoorden. Ook in Canada is C. niet van plan schuld te bekennen, als hij daar wordt berecht voor de afpersing van Amanda Todd. Na de berechting daar kan C., die al jaren vastzit, in Nederland de rest van zijn celstraf uitzitten.