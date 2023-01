Bijna helft van Oekraïense vluchtelingen in Nederland vindt binnen paar maanden werk

Bijna de helft van de Oekraïense oorlogsvluchtelingen in Nederland heeft binnen acht maanden werk gevonden. Reguliere asielzoekers doen daar doorgaans veel langer over. Het gaat vaak om deeltijdwerk als uitzend- of oproepkracht.

Dat blijkt uit cijfers die het CBS woensdag publiceert. Volgens de berekeningen van het statistiekbureau verricht 46 procent van de 65.000 Oekraïense vluchtelingen tussen de 15 en 65 jaar betaald werk. Het meetpunt daarvoor was 1 november vorig jaar, op 1 juli ging het nog om 35 procent.

De meeste Oekraïense vluchtelingen werken als oproepkracht (26 procent), uitzendkracht (43 procent) of met een ander tijdelijk dienstverband (28 procent). Ook werkt het grootste deel van hen in deeltijd: 58 procent werkte minder dan 25 uur per week. 13 procent van de Oekraïners werk voltijd. Wel neemt het aantal uur dat ze werken toe.

De meeste Oekraïners (56 procent) werken in de zakelijke dienstverlening. ,,Onder deze bedrijfstak vallen de uitzendbureaus. Vaak is niet na te gaan naar welke bedrijfstak uitzendkrachten worden uitgezonden", stelt het CBS. Daarnaast werken veel van de vluchtelingen in de horeca.

Uitzonderingspositie

Oekraïense vluchtelingen hebben in Nederland een uitzonderingspositie ten opzichte van andere vluchtelingen en asielzoekers. Oekraïners mogen hier direct aan de slag, terwijl asielzoekers eerst hun asielprocedure moeten afwachten. Maar ook als asielzoekers een verblijfstatus hebben gekregen, duurt het langer voordat ze werk hebben. Pas vijf jaar na het verkrijgen van een verblijfsvergunning heeft 42 procent van de statushouders een (deeltijd)baan, blijkt eveneens uit onderzoek van de SER (Sociaal-Economische Raad)

Toen in februari de oorlog in Oekraïne uitbrak, vluchtten miljoenen Oekraïners het land uit. Half januari stonden er bijna 90.000 van hen geregistreerd in Nederland. Dat aantal stijgt nog steeds. Een ruime meerderheid van de hier aanwezige Oekraïners zijn vrouwen en kinderen.

Van die bijna 90.000 Oekraïners verblijven er 69.000 op gemeentelijke opvanglocaties. De anderen logeren bij familie of particulieren of hebben eigen woonruimte gevonden. Een deel van de Oekraïners die in grote, gemeentelijke opvanglocaties verblijft is wel op zoek naar eigen woonruimte, maar verdient met zijn of haar nieuwe baan in Nederland te weinig om woonruimte te kunnen huren.

Niet-Oekraïners werken meer

Onder de 90.000 vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland bevinden zich ook zo'n 7000 mensen die wel in Oekraïne woonden en zijn gevlucht voor de oorlog, maar niet de Oekraïense nationaliteit hebben. Het gaat voornamelijk om Nigeriaanse en Marokkaanse mannen die in Oekraïne een tijdelijke verblijfsvergunning hadden en daar werkten of studeerden. Zij werken gemiddeld vaker dan de Oekraïense vluchtelingen: 68 procent. Van de mannen tussen 15 en 25 jaar zelfs 77 procent.

Maar na 4 maart vallen deze niet-Oekraïners niet meer onder de speciale opvangrichtlijn die wel blijft gelden voor Oekraïners. Mensen met andere nationaliteiten moeten na die datum de Oekraïne-opvanglocaties verlaten en terugkeren naar hun land van herkomst of zich in Ter Apel melden als asielzoeker. Als ze zich als asielzoeker melden mogen ze pas na zes maanden weer, met allerlei beperkingen, aan het werk.

Bekijk hier onze video’s over de oorlog in Oekraïne: