Bijna twee keer zoveel ooievaars geteld als vorig jaar

Een woordvoerster is overdonderd door het resultaat. Opvallend is ook dat het aantal melders enorm is toegenomen, van 180 vorig jaar naar 550 dit keer. Hoewel de zegsvrouwe beseft dat de kans om ooievaars te spotten groter is als meer mensen naar de vogels zoeken, spreekt ze van een "heel uitzonderlijk" aantal ooievaars. ,,De meldingen kwamen vanuit alle hoeken van Nederland, zoals vanaf het Pieterpad en ook vanuit de trein.” Volgens haar zijn veel ooievaars op of in de nabijheid van hun nest aangetroffen.