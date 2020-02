Bijstandsmoeder Sanne rijdt elke maand naar Frankrijk: ‘Ze worden behandeld als beesten’

Mark Rutte gaat in Zeeland praten over de mariniers­ka­zer­ne

24 februari Mark Rutte komt volgende week donderdag naar Vlissingen om met inwoners te praten over de afgeblazen verhuizing van de marinierskazerne. De premier doet dat op uitnodiging van de Zeeuwse VVD-fractie, groot voorstander van de verhuizing. De liberalen willen dat partijgenoot Rutte het besluit komt toelichten. En dat doet hij 5 maart in het Arsenaaltheater in Vlissingen.