Bijval voor politie na Veilig Thuis-melding bij opgepakte kinderen: 'Bewust in gevaar gebracht’

Reacties op PFAS in Rijn en Maas: ‘Waarom wordt er geen nulwaarde aangehou­den?’

‘PFAS komt vanuit het buitenland in ons Rijn- en Maaswater. De veiligheid van ons drinkwater is nota bene in het geding’ en ‘Die 17 miljard die we moeten bezuinigen of aan belastingen moeten heffen, is zo gevonden: halveer onmiddellijk en stop op termijn helemaal met de subsidie aan fossiele brandstoffen’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van woensdag 13 september verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.