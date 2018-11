Bijvoerders Oostvaarderplassen en Staatsbosbeheer niet vervolgd

Door de strenge winter ging aan het begin van het jaar een relatief hoog aantal grazers in het gebied dood. Mensen die aangifte tegen Staatsbosbeheer hadden gedaan, vonden dat de organisatie is tekortgeschoten in haar zorgplicht. Maar het OM gaat daarin na onderzoek niet mee. Het overlijden van de dieren kwam door de extreem strenge winter en het landelijke natuurbeleid: ,,De gevolgen van deze omstandigheden kunnen niet in strafrechtelijke zin aan Staatsbosbeheer worden toegerekend, die slechts de uitvoerder van het landelijk beleid is.’’

Bijvoeren

Het OM heeft meegewogen dat de situatie in de Oostvaardersplassen is veranderd. Er is betere beschutting, de populatie grote grazers is kleiner en daardoor is er meer voedsel per dier. Gisteren kreeg een 57-jarige man een taakstraf van zestig uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Hij werd veroordeeld voor het vernielen van een sluis in de droge maand juli, omdat de dieren in het gebied te weinig water zouden krijgen.