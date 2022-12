Bijzonder afscheid van Jesse (20): zijn kist wordt achterop een dieplader naar het kerkhof gebracht

Veel feestvier­ders in grote steden na voetbal­winst Marokko, wat spanningen in Den Haag

In de grote steden wordt de overwinning van Marokko op Canada (2-1) op het WK voetbal uitbundig gevierd. In de Haagse Schilderswijk zijn honderden mensen op de been en is de sfeer wat grimmig geworden. In Amsterdam-West vieren Marokko-supporters op en rond het Mercatorplein de overwinning, vooral door de toeter van hun auto’s en scooters te laten horen. In Rotterdam gebeurt hetzelfde op het Kruisplein in het centrum.

19:15