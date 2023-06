Bijzonder fenomeen: zeevonk aan de kust, onder de rookwolken van de brand in Ter Aar

Zeevonk is een soort eencellige algensoort die bij warmere weersomstandigheden oplicht in het water als je er doorheen loopt. De beweging zorgt voor lichteffecten in de golven, meestal blauw of groen. ,,Het is niet uniek, maar wel vrij zeldzaam dat dit te zien is”, zegt Van Bernebeek. ,,Het was gisteravond wel heel fel. Deze foto is genomen tussen Katwijk en Noordwijk en vanwege de wind kregen we de rookpluimen uit Ter Aar erbij.”