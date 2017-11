Bijzonder huwelijksaanzoek Almelo met hulp van de politie

Buma: laat Baudet zijn werk doen in de Kamer

10:55 Partijleider Thierry Baudet van Forum voor Democratie (FvD) hoort zijn werk in de Tweede Kamer te doen en niet elders. ,,Dat is waarvoor je gekozen bent en waarvoor je betaald wordt. Dan moet je niet na twee weken zeggen: wat is het hier saai."