Bijzondere Eredivisie met topclubs voor G-voetballers

Hij krijgt er nóg kippenvel van: het moment dat één van zijn G-teams zich voor het eerst in de kleedkamer in een Ajax-shirt hees. ,,Dat enthousiasme. Ze keken allemaal naar elkaar, waren zo trots. Sommige liepen met tranen in hun ogen het veld op”, beschrijft Johan van Streun, bestuurder bij G-sportvereniging Only Friends in Amsterdam. Het was een droom voor de jonge voetballers die uitkwam. ,,Ze waren Ajacied.’’

De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) zet nu een Bijzondere Eredivisie voor gehandicapte jongeren van 12 tot 16 jaar op. Nu komen G-teams slechts één keer per jaar voor een topclub uit tijdens een wedstrijddag in Barendrecht. NSGK lanceert een complete competitie.

Zeker acht topclubs, waaronder Ajax, FC Groningen, Heracles en NAC, gaan een gehandicaptenvoetbalteam adopteren en in de eredivisie laten spelen. Een reeks andere clubs denkt er nog over na. ,,Ook gehandicapte kinderen dromen van een sportcarrière bij een topclub’’, zegt woordvoerder Mariël Verburg. Met een eigen eredivisie kunnen de voetballers uitkomen in het shirt van profclubs en misschien zelfs op hun groene mat trainen.

Volledig scherm Het jaarlijkse G-voetbal toernooi bij BVV Barendrecht. Voetbaltrainer Ron Jans met een speler van Ajax. © Jan de Groen

Heracles Almelo gaat sowieso een G-team adopteren. ,,We hadden dat idee al langer, maar het is voor ons lastig te organiseren. We hebben ook geen eigen jeugdselectie’’, verklaart Gerrald Albersen, manager maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bij de club. Heracles vindt het echter belangrijk dat iedereen kan meedoen, ongeacht een beperking. Albersen: ,,We hebben vorige week nog een G-keeper op bezoek gehad die van onze keepers wilde leren. Ik denk dat er een droom uitkomt als deze voetballers onder de vleugels van hun favoriete club kunnen gaan spelen.’’

Selecties

NSGK hoopt in het nieuwe voetbalseizoen te kunnen starten. Maar er komt veel bij kijken. Want hoe moeten de teams eruitzien? Hoe selecteren de clubs hun G-spelers? ,,Er zijn veel verschillende handicaps. Je moet eigenlijk de zwaarte indiceren en zo alle teams gelijk samenstellen. Het moet niet zo zijn dat ons team bij Ajax het team van FC Groningen zo van de mat speelt, of andersom’’, verklaart Van Streun. Tegelijkertijd wil NSGK ook niet alle beste spelers bij G-teams weghalen. Verburg: ,,Dan stort zo’n vereniging straks in. Dat is niet de bedoeling.’’ En dus lijkt het geen optie om sterspelers te scouten zoals de jeugdafdelingen van topclubs dat doen.

De NSGK wil nu hele teams selecteren en enkele wildcards inzetten voor een paar heel goede spelers extra. Goed idee, vindt Van Streun. ,,Deze kinderen zijn vaak ook gehecht aan ritme. Als ze ineens alleen bij een topclub moeten spelen, snappen ze er niks van, want ze spelen altijd met Jantje en Pietje. Nu gaan ze met het hele team.’’

Schaal of beker?