Bilal Wahib geeft helemaal niets om het jongetje dat hij vermoedelijk blijvend heeft getraumatiseerd

De kunst van een welgemeend excuus; dat talent hebben maar weinig mensen. Toen mijn beste vriendin vanochtend appte dat ze zeer nare berichten had gelezen over zanger, acteur en presentator Bilal Wahib, die een 12-jarige jongen op Instagram volgens verhalen dwong om zijn geslachtsdeel te laten zien, kon ik dat bijna niet geloven. Je moet wel écht een moreel defect hebben als je een minderjarige knul vanuit een machtspositie tot dat soort daden dwingt, met een valse belofte dat er een beloning zou volgen, in de vorm van 17.000 eurootjes – cash. De jongen gehoorzaamde braaf, geïmponeerd door zijn held, en werd vervolgens een pispaal op internet, want duizenden mensen konden meekijken.



Een leven verwoest – en waarom?

Op dat antwoord moesten we lang wachten. Intussen hadden verschillende organisaties al hun handen van Wahib afgetrokken, variërend van omroep BNNVara tot zijn eigen platenlabel, want met dit soort laaghartige vunzigheid wil niemand geassocieerd worden. En toen was daar, laat in de middag, eindelijk de verklaring. ‘Het was een onbezonnen daad en een totaal misplaatste grap,’ liet de artiest via zijn advocaat weten. Ergens stond ook iets over ‘vreselijk veel spijt’.



Zij wilde er ook nog even aan toevoegen: ‘Hij is enorm aangeslagen, ook omdat hij alles nu ziet instorten.’ Ze doelde daarmee op zijn professionele carrière. Daarmee haalde hij alles daarvoor onderuit: hij geeft helemaal niets om het jongetje dat hij vermoedelijk blijvend heeft getraumatiseerd. De beelden zullen dat jochie blijven achtervolgen.

Quote Ondertus­sen is het leven van een puber geruïneerd. Treurig en verdrietig

En ook heeft Bilal Wahib geen spijt van zijn weerzinwekkende daad, maar vooral van het feit dat hij gepakt is, en dat die realiteit zoveel desastreuze gevolgen heeft – voor hem. Nergens valt te lezen dat de artiest vooral te doen heeft met zijn slachtoffer en diens toekomst, die door deze vorm van digitale criminaliteit een andere wending zal nemen.



Je kunt wel lekker in een politiecel liggen tobben over je eigen loopbaan, maar dan heb je dus nog steeds niet begrepen wat het lugubere aspect van deze kwestie is.



Bilal Wahib is een zeer getalenteerde jongen. Hij staat al een paar dagen op nummer 1 in de Nederlandse Spotify-toplijsten met het nummer 501. Mijn eigen kinderen zijn ook fan van zijn muziek. Maar niet iedereen kan zijn talent waardig dragen. Dat heeft hij bewezen. En ondertussen is het leven van een puber geruïneerd. Treurig en verdrietig.

