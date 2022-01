Billenknijpen en vieze opmerkingen: meldingen seksuele intimidatie TU Delft zijn ‘topje van ijsberg’

Was Rusland de baas in Oost-Oekraïne en dus verantwoor­de­lijk voor neerschie­ten MH17?

Nederland probeerde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens er woensdag van te overtuigen dat Rusland het in Oekraïne voor het zeggen had en dus verantwoordelijk kan worden gehouden voor het neerhalen van Malaysia Airways-vlucht MH17. Rusland spreekt dat in alle toonaarden tegen, maar het is een cruciale voorwaarde om het land te kunnen aanklagen.

16:38