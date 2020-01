Bizar incident bij school in Haaksbergen: boze moeder valt ‘pesters van dochter’ aan met verf

Beelden van het incident, die in handen zijn van deze nieuwssite, circuleren in verschillende Whatsappgroepen. Daarop is te zien hoe twee tienermeisjes en een vrouw van middelbare leeftijd het met elkaar aan de stok hebben, bij de fietsenstalling van de middelbare school Het Assink Lyceum. Er wordt geduwd, getrokken, gescholden en geschreeuwd.



De vrouw is gewapend met een spuitbus vol rode verf. Daarmee heeft ze de meiden in het gezicht gespoten, tonen de video’s; beide jongedames zitten onder de spray. Ook trekt de vrouw een van hen hard aan de haren. Andere meiden kijken toe, een van hen filmt, terwijl ze haar afkeer over het bizarre tafereel uitspreekt: ,,Doe fucking normaal!’’, roept ze.