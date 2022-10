adoptiepijn Sam werd misbruikt als adoptie­kind: ‘Was er maar af en toe aan mij gevraagd of het thuis wel goed ging’

In haar geboorteland Sri Lanka kwam Sam van den Haak (40) erachter dat haar adoptiepapieren niet klopten. Openhartig schrijft ze in Niet geboren op mijn verjaardag over opgroeien met seksueel misbruik en haar strijd tegen adoptiefraude. ‘Dat mijn geboortedatum niet klopt, vind ik heftiger dan het misbruik.’

2 oktober