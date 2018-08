Bizarre inhaalactie vrachtwagen op N36 wekt woede weggebruikers

Op de beelden is te zien hoe een truck met een buitenlandse kentekenplaat een collega van een Nederlands bedrijf inhaalt in een bocht. De inhalende vrachtwagen gaat daarbij over een doorgetrokken streep.

Een automobilist die tegemoetkomt, ziet de inhaalactie. Er klinkt geluid, vermoedelijk getoeter. Onduidelijk is vanuit welk voertuig. Het loopt goed af; de vrachtwagen kan net op tijd weer naar rechts.

Het bijna-ongeluk gebeurde tussen Westerhaar en de Witte Paal in de provincie Overijssel, vlak voor het bordje waarop ‘Gemeente Hardenberg’ staat. De video is gemaakt door een weggebruiker die achter de vrachtwagens reed. De beelden zijn vervolgens verspreid via sociale media, zoals Facebook. In de reacties spreken mensen schande van de actie van de inhalende trucker.

De gevaarlijke inhaalactie is voor zover bekend het eerste bijna-ongeluk op de vernieuwde N36. De weg is pasgeleden verbreed; het asfalt is 40 centimeter breder dan voorheen. In het verleden kwamen weggebruikers die uitweken met de banden in het gras, nu liggen daar grasbetonstenen. Aan de zijkant van het asfalt is bovendien ribbelmarkering aangebracht, die bestuurders waarschuwen zodra zij van het asfalt raken.

Het veiliger maken van de N36 gebeurt in fases. Op 3 september gaat de volledig gerenoveerde N36 officieel open.