Blijdschap bij Nederlandse musea: wij zijn klaar voor heropening op 1 juni

De musea in Nederland zijn er klaar voor om op 1 juni de deuren te openen. De Nederlandse Museumvereniging merkt dat het enthousiasme groot is en dat hard gewerkt wordt aan de voorbereidingen. Veel musea maakten de afgelopen dagen al bekend weer open te willen voor publiek. Daarbij nemen ze allerlei maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Zo moeten bezoekers vooraf online een ticket kopen voor een bepaald tijdvak. Ook hebben instellingen looproutes gemaakt en zijn er extra hygiënemaatregelen. Een protocol schrijft voor waaraan ze moeten voldoen, maar dat moet ieder museum zelf toesnijden op de eigen ruimte en inrichting. Bezoekers mogen niet fotograferen en filmen omdat dat de doorstroming mogelijk belemmert, die juist belangrijk is om voldoende ruimte tussen bezoekers te houden.

In het Rijksmuseum in Amsterdam mogen ieder kwartier 75 mensen naar binnen. Ze kunnen vervolgens zo lang binnen blijven als ze willen. Per dag geldt een maximum van 2000 bezoekers. Een woordvoerster verwacht dat het publiek zich goed verspreidt door de grootte van het gebouw.

Tijdslot

In Rotterdam staat de Kunsthal te popelen om de nieuwe expo Extra Large te laten zien, 66 wandtapijten naar ontwerpen van onder anderen Picasso, Le Corbusier en Miro. De Kunsthal wil de eerste week vijftien tot twintig mensen per kwartier binnenlaten, om nog even te zien hoe het gaat. Het toegangsgebied tot het verder ruime museum is niet zo groot, dus dat is bepalend. De Kunsthal bouwt ook een tijdelijke trap om de stromen beter te laten lopen.

Het Mauritshuis in Den Haag wil per tijdslot, drie keer per uur, twintig bezoekers entree tot het museum verlenen. Ook worden bezoekers duidelijk van elkaar gescheiden wanneer zij het museum inkomen en verlaten. Voor elke bezoeker en ieder stel of gezin hanteert het museum een ruimte van 10 vierkante meter. In het totale museum is er ruimte voor 110 bezoekers tegelijk.

Vaste routes

De bezoeker van het Kunstmuseum in Den Haag kan volgens een woordvoerster straks kiezen uit twee vaste routes, die “ervoor moeten zorgen dat ondanks het eenrichtingsverkeer het gevoel van dwalen door het gebouw zoals architect Berlage dat bedoeld heeft, nog steeds overeind blijft”.

De Hermitage in Amsterdam is al begonnen met de onlinekaartverkoop. In het pand is een eenrichtingslooproute gemaakt met gemarkeerde kijkvakken en zogenoemde “passeerhavens”. Op diverse plaatsen staan zuilen met desinfectiemiddelen.