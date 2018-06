Bloedonderzoek NFI kwetsbaar voor manipulatie

Pinkpopdra­ma: verkeer mocht maar 30 kilometer per uur

14:09 Op de weg waar maandag vier Pinkpopbezoekers geschept werden, gold een tijdelijke maximumsnelheid van dertig kilometer per uur. Of de bestuurder zich daar aan gehouden heeft is onduidelijk. Uiterlijk morgen beslist justitie of er opzet in het spel was.