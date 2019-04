Bloemenpark Keukenhof is vol: ‘Kom niet meer’

225 km door Sahara Nederland­se wint loodzware ‘Marathon van het zand’

13:00 Ze is 40 jaar en moeder. Vorige week won Ragna Debats uit Nijmegen de zwaarste hardloopwedstrijd ter wereld, 225 kilometer door de Sahara. Met temperaturen ver boven de 30 graden overdag, en onder de 10 ’s nachts. In haar sport is ze een fenomeen, maar in Nederland kent bijna niemand haar.