Bloemkransen in water gegooid na Dodenherdenking: ‘Dit is niet zo maar een kwajongen’

In Rijswijk zijn donderdagnacht een 4 mei-herdenkingskrans en bloemen in het water gegooid. De lokale politiek reageert geschokt op het vandalisme en de politie is nog hard op zoek naar een dader.

Burgemeester Huri Sahin reageert geschokt op het incident. ‘Gisteravond hadden we een indrukwekkende herdenkingsbijeenkomst met een hoge opkomst van jong en oud’, laat ze in een verklaring weten. ‘Het is afschuwelijk, onacceptabel en respectloos dat na deze waardige bijeenkomst de met zorg en respect neergelegde kransen en bloemen zijn vernietigd.’

Volgens de burgemeester heeft de zaak volop de aandacht van de politie. ‘Alles wordt in het werk gesteld om de dader of daders snel op te pakken. Ik hoop dat het snel gebeurt.’

Marc Weterings zit zichtbaar aangeslagen voor zich uit te kijken op een bankje aan het water, waar een paar uur daarvoor het volledig 5 mei-bloemenornament in dobberde. Een voorbijganger die zijn hond uitliet, maakte de eerste melding van de kransen in het water, waarna politie en gemeente snel ter plekke waren om de bloemen uit het water te vissen. Intussen staan de krans en bloemen weer op hun plek, enigszins verwelkt, dat wel. De enige zichtbare herinnering aan het vandalisme zijn bloemen, die wat opportunistische meerkoeten snel aan hun nest middenin de vijver toevoegden.

Weterings, voorzitter van lokale partij Rijswijks Belang, werd als één van de eersten ingelicht. Hij heeft weinig goeds te zeggen over de nog onbekende dader(s). ,,Wat bezielt iemand om zoiets te doen? Het moet wel een bewuste actie zijn geweest. Dit is niet zo maar een kwajongen die een krans het water ingooit, het is nog best wat werk geweest als je ziet hoeveel bloemen er staan.”Kransen vaker vernield

Het is niet de eerste keer dat herdenkingskransen zijn vernield of zijn gestolen. Vaak worden de daders nooit gevonden. Zoals vorig jaar in Dordrecht. De politie deed nog langere tijd onderzoek, maar vanwege een gebrek aan getuigen of camerabeelden kon er nooit iemand worden opgepakt. In 2003 gebeurde dat wel. Destijds ontstond er een grote maatschappelijke discussie nadat jongeren in Amsterdam voetbalden met kransen en riepen: ‘Joden die moeten we doden’.

Respect voor Nederlandse tradities

Weterings plaatst het vandalisme in een bredere context, waarbij er volgens hem maar weinig respect is voor de Nederlandse tradities. ,,Je had dit jaar iemand in Breda die tijdens de herdenking begon te schreeuwen en een paar jaar terug natuurlijk de Dam-schreeuwer. We leven in een tijd waarin tradities voor een grote groep extremen steeds minder waard worden. We zitten echt in de gevarenzone en moeten hier hard tegen optreden. Als iets als camerabewaking bij herdenkingskransen nodig is, is dat triest, maar dan moet dat maar.”

Weterings is met zijn oppositiepartij vaak verre van dikke maatjes met de gemeente Rijswijk, met als recentste rel de twee sinterklaasoptochten die Rijswijk dit najaar te wachten staat. Toch is hij nu wel te spreken over de reactie van de gemeente. ,,Toen ik hier aankwam, stonden alle bloemen eigenlijk weer zo keurig als maar kon, je moet even goed kijken om te zien dat de hele boel vanochtend nog in het water lag. Ik ben vaak de eerste die het zegt als er iets niet klopt, maar hier krijgt de gemeente mijn complimenten.”

Een politiewoordvoerder geeft aan dat de zoektocht naar de dader nog in volle gang is. ,,We kregen rond zeven uur vanmorgen de eerste melding. We zijn nu hard op zoek naar een dader.”

