Blunder justitie: personeel Hedels fruitbedrijf doodsbang om gegevens in dossier coke-onderzoek

UpdateDoor een blunder van justitie in een cocaïneonderzoek zijn gegevens van vele tientallen werknemers van fruitbedrijf De Groot in Hedel in een strafdossier beland. Bij het bedrijf werd in het verleden een grote hoeveelheid cocaïne gevonden. De eigenaren zijn al bedreigd en worden zwaar beveiligd.

Zeker drie verdachten hebben de gegevens ingezien. Twee van hen zitten nog vast, een derde is op vrije voeten. Het personeel is aan het eind van de middag ingelicht door politie en OM. Dat verklaart advocaat Taco van der Dussen die het fruitbedrijf bijstaat tegenover het Brabants Dagblad.

De raadsman ontdekte zelf dat de gegevens in verkeerde handen waren gekomen. Hij trok direct aan de bel, maar de informatie was al via de advocaten bij de verdachten terecht gekomen. ,,Ik heb direct verzocht of de lijsten terug konden worden gegeven”, stelt Van der Dussen. ,,Dat werd toegezegd, maar een van de verdachten heeft zich bedacht en zelf contact gezocht met een journalist van De Telegraaf en het OM. Dat heeft hij alleen maar gedaan om justitie onder druk te zetten en er een voordeeltje uit te halen.”

De advocaat stelt dat hij het OM heeft verzocht extra maatregelen tegen de verdachte nemen, zodat hij in ieder geval geen contact meer kan hebben met de buitenwereld.

Huisadressen

Tussen de gedeelde gegevens zouden onder meer de thuisadressen van medewerkers van De Groot zitten. Die had het OM nodig om een inschatting te maken van de mogelijke beveiliging. Volgens De Telegraaf gaat het om gegevens van tientallen medewerkers. Dat wil het OM niet bevestigen. Een woordvoerder verwijst naar een kort persbericht op de site van het OM en wil er verder niets aan toevoegen.

In het persbericht bevestigt het Openbaar Ministerie Oost-Nederland de blunder maar ze stelt wel dat er bij hen nooit aanwijzingen zijn geweest dat mensen direct gevaar liepen.

Dreigen met liquidatie

In de afgelopen jaren werden er tot schrik van het bedrijf meermalen partijen coke tussen het fruit ontdekt. Het fruitbedrijf had daar zelf niets mee te maken, maar werd na de ontdekking wel verantwoordelijk gehouden door criminelen. In september bleek hoe groot de dreiging was: tijdens de rechtszaak tegen een paar betrokkenen werd duidelijk dat de eigenaren van De Groot via sms’jes werden afgeperst. Er werd daarbij gedreigd met het liquideren van ‘een willekeurige medewerker’, als er niet 1,2 miljoen euro zou worden betaald.

Toen het bedrijf aangifte deed overhandigde Fresh Group in vertrouwen personeelslijsten aan politie en OM omwille van het onderzoek. Maar toen is een ernstige fout begaan. De lijsten met namen van personeelsleden werden per ongeluk toegevoegd aan het strafdossier. Personeelsleden zijn doodsbang geworden en willen beveiliging.

Al eerder

Vaker te maken met drugscriminelen

Groente- en fruithandel De Groot heeft al vaker te maken gehad met drugscriminaliteit. Diverse malen werd er al drugs aangetroffen tussen het fruit. In maart vorig jaar hingen er verdachte personen rond bij het bedrijf, waarschijnlijk op zoek naar een verstopte lading. Na een achtervolging werden vier mannen aangehouden. Ze hadden een vuurwapen en flink wat geld bij zich.