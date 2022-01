Blunder na dodelijke crash, provincie vergeet sporen op te ruimen: ‘Het spijt ons zeer’

Bij het ongeval botste de motorrijder in volle vaart op een bestelbus die aan het keren was op de inrit naar de gebouwen van drinkwaterbedrijf Dunea, vlakbij de Wilhelminasluis. De motorrijder was op slag dood. De weg was na het ongeval geruime tijd afgesloten.

Vergeten

De Van Heemstraweg, de N322, is een provinciale weg. Dat wil zeggen dat Gelderland ook de wegbeheerder is. ,,We zijn vrijdag vergeten om de weg schoon op te leveren. Degene die daarvoor verantwoordelijk is, hebben we daarop aangesproken”, aldus de woordvoerster. ,,Normaal hadden we een apparaat moeten regelen waarmee we zoab-asfalt kunnen schoonmaken, dat is niet gebeurd. De weg zou tot na het schoonmaken moeten worden afgesloten. Vanochtend (maandag, red.) hebben we alsnog de weg schoongemaakt.”

Rob Hackert, inwoner van Brakel en oud-wethouder van de gemeente Zaltbommel, reed een dag na het ongeval langs de plek waar het gebeurd was en zag tot zijn ontzetting nog heel veel nare sporen op het wegdek. ,,Daar was inmiddels ook al een monumentje geplaatst met het opschrift ‘amigo’ met een hartje erbij. Even later werd er nog een bijbeltje bij gelegd. Toen realiseerde ik mij hoe uitermate confronterend die sporen moeten zijn geweest voor diegenen die het monumentje hadden geplaatst.”

Bij de provincie was volgens Hackert niemand bereikbaar op nieuwjaarsdag. ,,Toen heb ik zowel de calamiteitenlijn van de gemeente Zaltbommel als de politie gebeld. Beide instanties hebben contact opgenomen met de provincie. De gemeente heeft snel twee medewerkers gestuurd en die hebben foto’s gemaakt.”

Hackert is de politie en de gemeente dankbaar, maar meent dat de provincie heeft gefaald. Dat geeft de provinciewoordvoerder toe. ,,We vinden het verschrikkelijk wat er is gebeurd. Het spijt ons zeer.”

