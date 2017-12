BN-ers 'zwaar gehavend' na dagje Rotterdam

,,Het wordt een uitgaansweekend”, zegt Van Kaam. ,,En Feyenoord speelt thuis. We gaan alle foto’s binnen zetten. Blijkbaar zijn onze artiesten zó populair dat mensen ze mee naar huis willen nemen. We gaan kijken hoe we hier mee om moeten gaan.”



Het jubilerende Luxor wil graag laten zien dat het feest is én dat het theater op twee plekken in Rotterdam te vinden is. Het idee van de parade is bedacht door Mothership, bekend van onder meer de Markthal, het dobberend bos en de interactieve streetart in de stad. En zo kun je Edith Piaff op de Coolsingel tegen komen, Urbanus bij het Maritiem Museum, Wilfried de Jong op het Wilhelminaplein en Toon Hermans op de Kruiskade.