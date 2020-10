Boa's beginnen op 1 januari proef met wapenstok

Bond vreest voor boa's in de frontlinie: ‘Het gaat tot agressie en geweld leiden’

14 oktober De boa’s staan de komende maanden weer in de frontlinie. Nederland zit in een gedeeltelijke lockdown en op straat zullen we het merken als we ons niet aan de regels houden. De handhavers krijgen het druk. ,,Het gaat tot agressie en geweld leiden’’, verwacht Ruud Kuin, voorzitter van de Nederlandse Boa Bond.