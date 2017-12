Boa's en politie balen van populair 'licht' vuurwerk

Het gaat bij deze supermarkten om vuurwerk dat sinds 2012 het hele jaar door afgestoken mag worden. Probleem is, zo stelt jeugdboa Arnoud Jacobs van de gemeente Meierijstad, dat je van een afstandje vaak niet kunt zien om wat voor soort vuurwerk het gaat. Jacobs: ,,De politie heeft hier net als wij ook last van. Dan ga je op zo'n groepje jongeren af en dan lachen ze je soms gewoon uit. Dit mag hoor, zeggen ze dan. En dat blijkt dus vaak te kloppen. Als ze boven de twaalf zijn, tenminste. Maar dat maakt het voor ons dus wel heel lastig. En je moet je afvragen of je dit moet willen, vind ik.'' ,,Het probleem is dat dat F1-vuurwerk, zoals het ook genoemd wordt, steeds meer lijkt op vuurwerk dat alleen met Oud en Nieuw afgestoken mag worden'', vervolgt Jacobs. ,,Je hebt bijvoorbeeld vuurpijlen, fonteinen, voetzoekers en knetterballen. En nu wordt het dus ook nog eens massaal verkocht. Fabrikanten zijn er echt op ingedoken."

Meer klachten

Boa's zijn niet de enige die last hebben van het vuurwerk. De PvdA in Den Bosch heeft schriftelijke vragen gesteld aan het Bossche college. De partij stelt dat meerdere inwoners hebben geklaagd over het vuurwerk en vraagt of de gemeente kan onderzoeken of hiertegen opgetreden kan worden.