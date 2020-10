Boa's en politie worstelen met handhaving: ‘Meer zwartrijders, meer agressie’

‘Illegaal feestje’ blijkt opname videoclip: organisa­tie zit met strop na politie-in­val

20 oktober De kosten voor het beëindigen van een ‘illegaal feestje’ vorige week zaterdag in Kampen zijn voor rekening van de organisatie. De gemeente Kampen heeft een zogenoemde ‘last onder bestuursdwang’ opgelegd. De organisatie is het niet eens met de lezing van de gemeente en gaat bezwaar maken. ,,Het was geen feestje, maar een video-opname met figuranten’’, zegt organisator Soraya Soer.