Boa-vakbonden willen 2500 tot 5000 extra boa's om coronabewijzen te controleren

Vertrouw juist níet op wilskracht, en andere tips om nu echt je slechte gewoontes te veranderen

22 september Afvallen, sporten, stoppen met drinken, het is allemaal een kwestie van wilskracht denken we. Onzin, zegt gedragspsycholoog Daan Remarque in zijn boek Het jojo-effect. ‘Als je echt wilt veranderen, moet je niet rigoureus je leven omgooien, maar stap voor stap.’