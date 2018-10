Bobby, Beertje of liever Snoezel? Top 10 populairste hondennamen

Eén op de zes Nederlandse huishoudens heeft een hond. Nederland telt anderhalf miljoen honden. Vanzelfsprekend heeft elke hond een naam. Veel hondenbezitters beseffen het niet, maar de naam van de hond is het meest belangrijke commando dat de hond zal leren in zijn leven. Veel hondenbezitters -42 procent- kiezen voor een naam met 5 letters.

Maar liefst 30.000 mensen zoeken per maand in de zoekmachine naar een geschikte hondennaam, zo blijkt uit cijfers van Google. De hondenwebsite Tinki verzamelt gegevens over de mensen die deze website gebruiken om een hondennaam te vinden. Op deze website staan 38.000 unieke hondennamen die via een keuzehulp te filteren zijn. Uit deze gegevens heeft Tinki een top 10 samengesteld.