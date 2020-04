Boek voor pas bevallen vrouwen: ‘Er wordt niet alleen een kind geboren, maar ook een moeder’

Grote branden in natuurge­bie­den moeilijk te blussen: ‘Elk halfuur draait de wind’

17:45 Er woeden op dit moment twee zeer grote natuurbranden in Nederland. In Nationaal Park De Meinweg in Herkenbosch vlakbij Roermond staat bos- en heidegebied in vuur en vlam. Natuurgebied de Deurnese Peel heeft te maken met een zeer grote veenbrand; 150 hectare van het natuurgebied is tot nu toe verbrand.