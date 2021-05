Boekingen zomervakantie stromen binnen

VideoEen dag na de persconferentie waarop demissionair minister Hugo de Jonge de versoepeling van het reisadvies aankondigde, stromen de boekingen binnen bij de reisorganisaties. We durven vooral in de zomerperiode (juli en augustus) weer reizen te boeken naar het buitenland. De Griekse eilanden en de Spaanse eilanden Ibiza en Mallorca zijn het meest in trek.

,,Het is hier een gekkenhuis!’’ zegt Petra Kok van reisorganisatie TUI. Ze is woensdagochtend op bezoek bij collega's van een reisbureau in Leidschendam. ,,Het is hartstikke druk. Een stel boekte net een vakantie naar een Grieks eiland. Maar er zijn ook veel mensen die binnenkomen met vragen over wat wel en niet kan. Een mevrouw vroeg net of een trip naar de Seychellen er al in zit. Nou, dat is nog even te vroeg. Maar we zien dat met name Spanje en Griekenland nu erg populair zijn.’’

Na vijftien maanden van nauwelijks tot geen boekingen naar buitenlandse bestemmingen, is er eindelijk weer optimisme in de reiswereld. Al tijdens de persconferentie van gisteravond werden de sites van organisaties als TUI, Zoover, Corendon, Sunweb en vliegmaatschappijen Transavia en KLM druk bezocht. De verwachting is dat de overheid komende zaterdag in ieder geval de vier Griekse eilanden Kos, Lesbos, Samos en Rhodos en de Spaanse eilanden Mallorca, Menorca en Ibiza ‘op geel’ zet. Ook de landen Portugal, IJsland en Finland zullen waarschijnlijk op korte termijn een gele status krijgen, maar vanwege de hoge besmettingsgraad in ons land leggen deze landen Nederlanders restricties op zoals verplichte quarantaine.

Vanaf zaterdag vervalt het negatief reisadvies en zijn vakanties naar landen met code geel mogelijk.

Quarantaine

,,Wij zetten voorlopig in op de Griekse eilanden en de Balearen. We zagen de belangstelling de afgelopen week al mondjesmaat toenemen en vanaf nu gaat het heel snel’’, geeft Audrey Denkelaar van Corendon aan. Volgens haar heeft het nog niet veel zin om reizen aan te bieden naar landen waar nog veel beperkingen gelden. ,,Je hebt niet veel aan je vakantie als je bijvoorbeeld naar de Algarve in Portugal gaat en je moet eerst twee weken in quarantaine’’, aldus Denkelaar.

Nu reisorganisaties door corona minder hebben ingekocht, is de verwachting dat met name voor de zomerperiode krapte zal ontstaan. De vraag zal zo goed als zeker groter zijn dan het aanbod en dat heeft gevolgen voor de prijs. ,,Die zal waarschijnlijk omhoog gaan. Daarbij hebben we harde concurrentie van met name onze collega's uit Engeland en Duitsland. Deze landen hebben hun inwoners al eerder perspectief gegeven om weer naar het buitenland te gaan en reisorganisaties zijn volop vakantieaccommodaties aan het vastleggen’’, stelt Denkelaar vast.

Eigen land

Ook bij reisorganisatie Zoover merken ze de enorme belangstelling van Nederlanders om vakantie in het buitenland te vieren. ,,Alhoewel ons eigen land onverminderd populair blijft, dat moeten we niet vergeten’’, zegt Judith Eyck, directeur van Zoover. Volgens haar was gisteren qua boekingen tot nu toe de drukste dag van het jaar. ,,En ook vandaag stromen de boekingen binnen. Het is een heerlijke dag, we krijgen er veel energie van, want wat hebben we dit gemist.’’ Volgens Eyck is het aanbod nog steeds beperkt en zullen de beste accommodaties dan ook snel zijn vergeven. ,,Je moet er snel bij zijn.’’ Frankrijk is bij Zoover de meest gewilde bestemming. ,,Dat is een land waar je makkelijk met de auto heen kunt, mensen vinden het een fijne gedachte dat ze snel en met eigen vervoer naar huis kunnen.’’

TUI-woordvoerder Kok benadrukt dat haar organisatie geen vouchers meer uitgeeft als de reis onverhoopt niet kan doorgaan. ,,Nee, we geven onze klanten dan meteen hun geld terug. We zijn heel flexibel. De reisdatum of bestemming kan nog tot een week voor vertrek worden gewijzigd.’’

Beperkt

Reisbrancheorganisatie ANVR waarschuwt toch nog maar een keer dat er vanaf zaterdag 15 mei slechts een zeer beperkt aantal landen van ‘oranje’ naar ‘geel’ zal gaan. Dat kan dus inderdaad betekenen dat er schaarste is aan hotelkamers of andere accommodaties in veilig geachte vakantielanden.

Rutte en De Jonge benadrukten dat een vakantie boeken niet zonder risico is. Het kan immers voorkomen dat een land dat op het moment van boeken op geel stond vlak voor vertrek op oranje springt. Hoewel reisbureaus daar niet allemaal hetzelfde mee omgaan, worden reizen dan meestal kosteloos omgeboekt. Besluit iemand toch naar het oranje land te gaan, dan valt de verzekering volgens het Verbond van Verzekeraars doorgaans weg. Als een vakantieganger vlak voor vertrek positief test op corona, biedt een annuleringsverzekering verlichting.

Een vrouw bekijkt lastminute aanbiedingen.

