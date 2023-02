Boer en politicus in gesprek over de ‘kloof’: ‘Zal ergens water bij de wijn moeten om tot akkoord te komen’

Reacties op stijging verkoop oordoppen: ‘In mijn vrienden­groep dragen wij ze al jaren’

‘Schadelijke geluidsniveaus moeten bij de bron waoren aangepakt, niet bij de ontvanger’ en ‘Het is voetballers en trainers eigen geworden met handgebaren en zelfs recht in het gezicht van de scheidsrechter hun ongenoegen kenbaar te maken en vaak ook niet door de minsten, Tadic, Blind bijvoorbeeld’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van dinsdag 7 februari verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.

6 februari