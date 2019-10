Boer geeft drugscrimineel zelden aan: ‘Het bracht 35.000 euro per maand op’

Hoogleraar ‘einde der tijden’ hielp bij Ruinerwold-onderzoek: ‘Recherche zat met handen in haar’

15:55 De recherche in Drenthe wist niet wat zij met de vondst van het ‘spookgezin’ in Ruinerwold aanmoesten. Dat zegt hoogleraar Bert Jan Lietaert Peerbolte, gespecialiseerd in ‘het einde der tijden’. Hij is gevraagd door het onderzoeksteam om bij te springen.