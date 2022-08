Boer Gert werd verdacht van 7 boerderijbranden, maar nu laat het OM hem toch met rust

Als boer Gert het niet gedaan heeft, wie kan dan wel verantwoor­de­lijk zijn voor serie brandstich­tin­gen?

Met de vrijspraak voor boer Gert S. is het onderzoek naar zeven boerderijbranden terug bij af. Grote vraag is of ooit een veroordeling volgt voor de miljoenenbranden. Want als Gert het niet was, wie dan wél?

20 januari