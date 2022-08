Boer Rob liet zich uitkopen: ‘Mijn vader zei: die boerderij is ook maar een stapel stenen’

Het bezoek van Rob Poels moet even wachten, want de thuiskapper is nog bezig met zijn grijze haren. Met een kappersschort zit de voormalig varkenshouder aan de keukentafel van zijn boerderij in het Limburgse gehucht Smakt. Hij kijkt in de spiegel die voor hem is neergezet. ,,Ik ben hier geboren, opgegroeid en toen ik oud genoeg was ben ik gaan werken tussen de varkens.’’