Boeren blokkeren diverse distributiecentra

Protesterende boeren hebben maandagochtend vroeg op verschillende plekken in het land distributiecentra geblokkeerd. Volgens de NOS is dat vooralsnog het geval bij distributiecentra van supermarktketens Jumbo en Aldi.

In Veghel (Noord-Brabant) staan tractoren voor de in- en uitgang van het Jumbo-distributiecentrum en in Beilen (Drenthe) hebben boeren betonnen afzettingen bij het Jumbo-complex geplaatst.

Lees ook Politie adviseert: Werk morgen thuis vanwege onvoorspelbare boerenacties

In Drachten blokkeren tientallen trekkers het distributiecentrum van Aldi. In Nijkerk, ten zuiden van het IJsselmeer, zijn centra van Boni en Arla geblokkeerd. Volgeladen vrachtwagens van beide bedrijven kunnen niet vertrekken. Ook de in- en uitgangen van het terrein van horecagroothandel van Ebo van den Bor zijn geblokkeerd, zo melden lokale media. Hoe lang ze op deze locaties blijven is nog onbekend.

Boze vissers gaven zondagavond al de aftrap voor de grootschalige boerenprotesten vandaag. De haven van Lauwersoog (Groningen) werd geblokkeerd door meerdere vissersboten. Het zou gaan om garnalenvissers.

Naast de gevolgen van brexit, de komst van windmolenparken en het Europese verbod op pulsvisserij, kampt de visserijsector nu ook met torenhoog opgelopen brandstofprijzen. Veel schepen blijven momenteel zelfs in de haven omdat het eenvoudigweg niet loont om uit te varen. Landbouwminister Staghouwer ging vrijdag op Urk in gesprek met vissers over het gebrek aan perspectief en onzinnige regelgeving. Staghouwer bevestigde al dat de sector het moeilijk heeft.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.