Boeren gebruikten helft meer drinkwater door recorddroogte

,,Zo extreem droog als in 2018 is het in geen decennia geweest’’, zegt Cor Pierik, landbouweconoom van het CBS. Ook in 2019 was er een neerslagtekort, maar dat was minder groot. Het kost een doorsneeboer per week ,,vele duizenden euro's’’ extra om gewassen of grasland voor het vee te besproeien. Niet alleen de machines zijn prijzig, maar ook de daarvoor benodigde brandstof en arbeidskosten.