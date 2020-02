Boeren op weg naar Den Haag in Drenthe van de weg gehaald door politie: 340 euro boete

na 30 jaar Was Afghaanse asielzoe­ker uit Kerkrade de baas van gruwelge­van­ge­nis?

21:18 Het slachthuis, zo was de bijnaam van de meeste beruchte gevangenis in Afghanistan in de jaren 80. Duizenden Afghanen werden er gemarteld of geëxecuteerd. De vermeende directeur ervan woonde jarenlang in Kerkrade en moet morgen in Den Haag voor de rechter komen.