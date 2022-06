Boeren plannen stikstofprotesten, LTO wil het ‘waardig’ houden

Actiegroep Agractie, een van de drijvende krachten achter de boerenprotesten van 2019, heeft opgeroepen om volgende week weer massaal naar Den Haag te komen. LTO Nederland steunt die actie en denkt mee over de invulling ervan, zegt voorzitter Sjaak van der Tak. Voor LTO is het belangrijk dat het ‘een passend en waardig protest wordt’, benadrukt Van der Tak. ,,Dus niet in de persoonlijke levenssfeer”. Daarmee verwijst de voorzitter van de land- en tuinbouworganisatie naar de actie van een groepje boeren dat minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) thuis kwam opzoeken. Tractoren horen wat Van der Tak betreft wel bij boerenprotesten.

Boeren verbijsterd over stikstofplannen; hoe zit het in provincie Utrecht? ‘Van alle kanten worden we gepakt’

‘Zorgen over gebruik van zwaar materiaal’

In het verleden legden boeren de toegangswegen naar Den Haag plat door in konvooi naar Den Haag te rijden. Ook in en rond het Binnenhof werden tractoren neergezet. ,,Gelet op eerdere ervaringen, hier en op andere plekken in het land, zijn er bij deze demonstratie wel zorgen over het gebruik van zwaar materieel zoals tractoren”, stelt de gemeente. ,,In dat geval moeten ze in een vroegtijdig stadium worden tegengehouden op de snelweg of startlocatie.”