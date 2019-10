Boeren willen schade op Malieveld herstellen

,,Na het protest hebben zich meteen vijf loonbedrijven bij ons gemeld die het veld weer in orde willen maken. Ook andere bedrijven zeggen al contact te hebben opgenomen met eigenaar Staatsbosbeheer. We gaan er alleen vanuit dat het vanwege de tijd van het jaar even zal duren voordat het veld weer ingezaaid mag worden. Wij hebben daar ook voorschriften voor. We gaan er vanuit dat dit ook voor Staatsbosbeheer geldt”, aldus Van Keimpema.



De boeren reden woensdag tijdens de grote protestactie met hun tractoren het Malieveld op. Het grasveld is volgens de beheerder op diverse plekken ‘compleet kapotgereden’ door de honderden tractoren en aan de randen van het terrein, tussen de bomen, hebben tractoren diepe bandensporen getrokken. Ook is de bodem aangedrukt door de zware voertuigen. Na het vertrek van de boeren lag op het veld ook veel afval, zoals gebroken glas.



Een bouwbedrijf uit het Friese Buitenpost heeft via Facebook aangeboden de vernielde deuren van het provinciehuis in Groningen kosteloos te herstellen. Kingma stelt zijn ‘materiaal, mankracht, kennis en expertise’ ter beschikking. Zo hoopt het bedrijf de negativiteit die de vernieling opriep te kunnen omdraaien. ,,Zodat de boeren en de beleidsmedewerkers samen weer verder kunnen zoeken naar een oplossing waar iedereen zich in vinden kan. Zónder dat dit akkefietje tussen beide partijen instaat.”