Boerenactiegroep maakt strijdplan bekend: niet massaal naar Den Haag, stikstofbeleid juridisch bestrijden

De trekkerleiders van FDF kwamen gisteravond bij elkaar om hun koers te bepalen. ,,We kunnen zo nog een halfjaartje actievoeren met ideeën die gisteravond voorbij kwamen”, maakt Van den Oever duidelijk in een vlog. De boeren willen volgens de FDF-voorzitter vooral eenheid. ,,We hebben er daarom voor gekozen aan te sluiten bij de landelijke actiedag, maar we gaan niet naar Den Haag.”



Wat de boeren precies van plan zijn is niet duidelijk, alleen dat er meer zogenoemde prikacties volgen, kortdurende acties die wel hinder veroorzaken, maar niet heel veel. Zoals het blokkeren van een treinspoor gisteravond bij treinstation Lichtenvoorde-Groenlo (Gelderland). In de vlog aan het adres van de achterban vervolgt Van den Oever: ,,Ik weet dat sommigen van jullie teleurgesteld zijn dat het geen kneiterharde actie is geworden, maar je moet het zo zien: we willen eerst de landbouw verenigen, een statement afgeven, een front vormen.” Hij maakt duidelijk ook samenwerking te zoeken met bedrijven. De actiegroep is op zijn website een inzameling begonnen om de ‘strijdkas’ tegen het beleid te vullen.



De komende tijd is de actiegroep van plan ‘steeds meer gas te geven’ met diverse acties. ,,We gaan druk op de ketel bouwen, totdat dat lijntje daar in Den Haag klapt”, zegt hij. FDF wil het liefst dat stikstofminister Christianne van der Wal opstapt.



Agractie, de andere boerenactiegroep die zich roert in het stikstofdebat en een van de drijvende krachten achter de boerenprotesten van 2019, heeft voor volgende week woensdag een groot protest in Den Haag afgekondigd. Ook LTO Nederland praat mee over de invulling daarvan. Voorman Bart Kemp laat weten dat Agractie woensdag overlegt over de actie met burgemeester Jan van Zanen en de korpschef van de politie.