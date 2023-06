Boerengeduld op de proef gesteld: lange wachttijden rekentool piekbelasters door drukte

Hulpverle­ner onderweg naar reanimatie grijpt mis door verdwenen accu uit AED: ‘Onbegrij­pe­lijk’

Een burgerhulpverlener kreeg in Schaijk een onbruikbare AED in handen, toen hij na een noodoproep op pad ging om een vrouw te reanimeren. In het apparaat bleek geen accu te zitten. Die moet volgens beheerder Jan Albers gestolen zijn.