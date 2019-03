Boerin moet 59 zwaar verwaarloosde koeien afstaan

Exclusief ‘We moeten bij de zorg terug naar het gezond verstand’

8:41 Willen we in de toekomst genoeg handen aan het bed houden, dan moet de doorgeschoten marktwerking in de zorg op de helling, stelt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. ,,Het geloof in de markt als probleemoplosser is op de terugtocht.”