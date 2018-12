Boerkaverbod handhaven? Ik hoor de rechercheurs al lachen

Máxima krijgt ereplek bij groepsfoto G20

4:39 Koningin Máxima heeft zich vrijdagavond in het Teatro Colón in Buenos Aires gevoegd bij de staatshoofden en regeringsleiders die in haar vaderland Argentinië deelnemen aan de G20. De koningin kreeg van haar Argentijnse gastheer president Mauricio Macri een prominente plek bij de ‘familiefoto’ die op de trappen van het operahuis van de gasten en hun partners werd genomen.