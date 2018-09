‘Boete’ op zonnepanelen wekt ergernis: lokale partijen willen er vanaf

Dan doe je iets goeds voor het milieu, maar word je er nog voor gestraft ook. Zo voelt de behandeling van de gemeente Emmen voor inwoonster Wilma. Sinds enkele jaren heeft zij negen zonnepanelen op het dak liggen, maar de gemeente is van mening dat daardoor haar woning ook enkele duizenden euro’s meer waard is geworden. Het gevolg: een hogere aanslag voor de ozb-belasting.



Een plaatsgenoot met twintig zonnepanelen op zijn dak maakte zich hier zo boos over dat hij zelfs naar de rechter stapte om de waardevermeerdering terug te laten draaien. Maar de rechter stelde hem in het ongelijk.



Zonnepanelen zijn waardeverhogend voor de woning, zo luidde het oordeel. En dus mag de gemeente dat meetellen bij de waardebepaling van de woning voor de ozb-belasting. In zijn geval ging het om 3000 euro extra.

Duurzaam is wenselijk

Maar dat zit de lokale fractie van het CDA bepaald niet lekker. Deze week stellen ze de kwestie aan de orde in de gemeenteraad. ,,We willen graag dat mensen hun huis verduurzamen. Hebben zelfs een gunstige lening voor zonnepanelen in het leven geroepen. Dan moet je dat niet via de achterkant weer terug gaan halen door er belasting op te heffen,’’ zegt fractievoorzitter Auke Oldenbeuving van het CDA.



Emmen is niet de enige gemeente waar raadsfracties zich opwinden over wat ook wel de ‘boete op zonnepanelen’ wordt genoemd. In Haarlemmermeer, Capelle aan den IJssel en Delft hebben lokale politici het gemeentebestuur om opheldering gevraagd.

Quote Met de rechterlij­ke uitspraak is er tenminste één lijn getrokken Nico Stolp, Vereniging Eigen Huis.

Bij de Vereniging Eigen Huis begrijpen ze dat gevoel wel. Maar toch pleiten ze ervoor dat gemeenten nu niet allemaal hun eigen beleid gaan maken. ,,Met de rechterlijke uitspraak is er tenminste één lijn getrokken. Zonnepanelen zijn een onroerend goed en dus waarvermeerderend. Als gemeenten daar weer van af gaan wijken, wordt het een lappendeken. En dat is onwenselijk,’’ zegt Nico Stolp van Eigen Huis.

Aftrekken