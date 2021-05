Bol.com trapt in nepmail vol spelfouten en maakt 750.000 euro over aan ‘Brabantia’

In november 2019 krijgt Bol een e-mail van Brabantia, in gebrekkig Nederlands. ‘Houd he rekening mee dat we vanaf vandaag een wijziging in onze bankrekeninggegevens hebben voor incaende betalingen’, staat in de begeleidende brief. ‘Voortaan moten all incoming betalingen have been overgemaakt naar onze filiaalrekening in Spanje. We het op prijs as u uw gegevens kunt bijwerken.’ De bedriegers konden brieven en e-mails van Brabantia vervalsen, omdat ze in het najaar van 2019 het e-mailadres van een medewerkster hackten. Zo komt in totaal 751.493,09 euro terecht bij de oplichters en níét bij Brabantia.