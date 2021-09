Bollywood maakt de sari ook populair in Nederland: ‘Het is klassiek, maar het kan ook heel sexy zijn’

Bij Anjenie Madho en Sharmila Kanhai-Bansraj ontlook de liefde voor de sari al in hun jeugd. ,,Ik was 15”, zegt Anjenie. ,,En ik was iets ouder”, vult Sharmila aan. ,,We hebben elkaar op een drapeercursus ontmoet. We zijn samen helemaal verliefd geworden op de sari, dat is er nooit meer uit gegaan.” Zo’n dertig jaar later zijn ze nog steeds vol van het kledingstuk en geven ze zelf drapeercursussen.