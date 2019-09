Bombolle intercity ramt stilstaande auto op spoorwegovergang, bestuurster stapt op tijd uit

De trein die de auto aanreed, zat in verband met de ochtendspits flink vol met passagiers. ProRail woordvoerder Aldert Baas: ,,Er zaten tussen 500 en 600 mensen in de trein. Die zijn allemaal geëvacueerd met een andere trein. We zijn daarna bezig gegaan met het opnemen van de schade.’’

Pech

Onduidelijk

Het kan dus zijn dat niet autopech de oorzaak was van het ongeval. ,,We sluiten geen scenario uit, misschien dat ze in een slip was geraakt en daar tot stilstand kwam. We doen daar onderzoek naar en als het nodig is, zal de vrouw later alsnog kunnen worden gevraagd om een getuigenverklaring af te leggen op het bureau.’’