Bombrieven ontploffen bij ABN Amro in Amsterdam en postsorteerbedrijf in Kerkrade

De explosie in Amsterdam was in de postkamer van de ABN Amro bank aan de Bolstoen, bevestigt een woordvoerder van de bank. ,,We zijn erg geschrokken natuurlijk, maar gelukkig geen gewonden.” ABN Amro was al eerder doelwit van de bombrievenmaker. Toen ging het om een vestiging in Maastricht en kreeg de bank alleen een waarschuwingsbrief. De Bolstoen ligt op een bedrijventerrein in Amsterdam Sloterdijk.



Volgens de politie Amsterdam opende een medewerker van de bank een brief, hoorde hij vervolgens een sissend geluid waarna de medewerker de brief weggooide. Vervolgens ging er een knal af. Het geluid deed denken aan een rotje, aldus de politie.