Bommelding station Breda: niets gevonden, politieonderzoek naar de melder

Uit voorzorg werd het station iets voor zevenen ontruimd. Bussen en treinen reden tijdelijk niet meer. Tal van mensen stonden buiten tegenover het treinstation wachten. Ook achter het busstation stonden tientallen mensen te wachten. Om 20.00 uur was het onderzoek nog in volle gang, maar iets na 21.00 uur mochten personeel en reizigers het pand weer in. Een medewerker van Explosieven Verkenning was voor die tijd samen met een explosievenhond in het pand op zoek naar een mogelijke bom. De Bredase politie meldt op Twitter dat het bommeldingen altijd 'zeer serieus' neemt, en de tijd neemt om zorgvuldig onderzoek te doen.

'Noodzakelijk maar vervelend'

Reizigers reageerden rustig op de melding. Claudia Wevers uit Raamsdonksveer: ,,Het is vervelend, maar het is goed dat het serieus wordt genomen en niet in een kwartier afhandelen." Bram Luijken uit Roosendaal heeft alvast een slaapplek geregeld. ,,Ik blijf bij mijn ouders in Teteringen slapen. Ook Marcel Hoeven heeft daar al over nagedacht: ,,Ik wacht wel even, heb de tijd. Ik moet naar Vlissingen. In nood blijf ik bij mijn dochter in Breda slapen."



Desondanks was het voor veel reizigers vervelend dat ze niet verder kunnen reizen. Zo kwam Sander Rademaker uit Etten-Leur net terug van een lange reis, maar werd het laatste stukje heel moeilijk. ,,We kwamen uit Spanje. Zijn bijna thuis in Etten-Leur. We snappen dat dit noodzakelijk is, maar het is wel vervelend."