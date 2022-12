Bommelding voor groot containerschip in Zeeuwse wateren: zeereus ‘zou ontploffen’ in haven Antwerpen

Het containerschip MSC Lorena heeft vannacht rechtsomkeert gemaakt op de Schelde, ter hoogte van het Land van Saeftinghe bij Zeeuws-Vlaanderen. Een onbekende dader had telefonisch gemeld dat de MSC Lorena ‘zou ontploffen’ als het zou aanmeren in de Antwerpse haven. De Nederlandse politie kijkt samen met de Belgische hoe serieus de dreiging is.